24.01 14:43 MIGnews.com
ИГ взяло на себя ответственность на теракт в Джелалабаде
Боевики террористической группировки ИГ взяли на себя ответственность за нападение на здание международной организации Save the Children
в афганском Джелалабаде.
Об этом в среду, 24 января сообщает местный телеканал 1TV.
Напомним, в среду утром террорист-смертник подорвался у ворот здания, после чего на территорию проникла группа вооруженных людей.
Сначала террористы взорвали авто возле входа в здание, а затем вошли внутрь и устроили перестрелку с местными силами безопасности.
Жертвами атаки стали два человека, 20 получили ранения и были госпитализированы.
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