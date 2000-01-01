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ИГ взяло на себя ответственность на теракт в Джелалабаде | Фото:24.01 14:43   MIGnews.com

ИГ взяло на себя ответственность на теракт в Джелалабаде

Боевики террористической группировки ИГ взяли на себя ответственность за нападение на здание международной организации Save the Children в афганском Джелалабаде.

Об этом в среду, 24 января сообщает местный телеканал 1TV.

Напомним, в среду утром террорист-смертник подорвался у ворот здания, после чего на территорию проникла группа вооруженных людей.

Сначала террористы взорвали авто возле входа в здание, а затем вошли внутрь и устроили перестрелку с местными силами безопасности.

Жертвами атаки стали два человека, 20 получили ранения и были госпитализированы.
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