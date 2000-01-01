24.01 17:55 MIGnews.com

В Польше арестовали участников дня рождения Гитлера

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Власти Польши задержали пятерых участников подпольного мероприятия, посвященного дню рождения фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.20 января, в 129-ую годовщину рождения нацистского вождя, польское телевидение опубликовало репортаж о серии мероприятиях на эту тему, организованных общественной организацией "Гордость и современность". На одном из них журналистам удалось побывать: оно проходило в лесу, увешанном нацистской символикой, а его участники пели нацистские марши и "зиговали".Ранее по обвинению в пропаганде нацизма уже были задержаны трое организаторов "вечеринки", у одного из которых изъяли оружие и боеприпасы. 24 января в Генеральной прокуратуре Польши сообщили об аресте еще двух участников мероприятия.Местный министр внутренних дел и администрации Йоахим Бруджиньский уже заявил о недопустимости пропаганды фашистского, коммунистического "или других тоталитарных режимов" и анонсировал адекватные действия полиции в отношении всех разжигателей ненависти.