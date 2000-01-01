Ортодокса, закидавшего мусором солдата, судят

Прокуратура Иерусалимского района предъявила жителю Бейт-Шемеша Меиру Вейсфишу обвинения в забрасывании транспортного средства посторонними предметами, из-за чего пострадал человек.
Как уже сообщалось, 8 января в этом городе по вине группы ортодоксов был ранен военнослужащий израильской армии. Когда 21-летний солдат проезжал по району Рамат Бейт-Шемеш, он оказался окружен местными мужчинами-хареди.
Они начали оскорблять его и забрасывать машину камнями и мешками с мусором, в результате чего солдат потерял контроль над транспортным средством и въехал в фонарный столб. К счастью, сам он особо не пострадал, но армейский автомобиль был сильно поврежден.
Изначально об этом известно не было, но позже оказалось, что, вызвав "скорую" и полицейских после ЧП, пострадавший предусмотрительно решил не покидать транспортное средство. Пока он дожидался спасателей, толпа, в которой был и Вейсфиш, окружила его автомобиль и начала его бить, выкрикивая оскорбления в адрес запертого внутри солдата.
Судебный процесс над обвиняемым хареди продолжается. Гособвинение требует продлить срок его содержания под стражей до окончания разбирательства.