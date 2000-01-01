24.01 07:48 MIGnews.com

Двойной теракт в Ливии: погибли 33 человека

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В Бенгази, втором по величине городе Ливии, вечером во вторник, 23 января, был совершен двойной теракт, жертвами которого стали по меньшей мере 33 человека, еще 50 человек получили ранения.Об этом в среду, 24 января сообщает Independent со ссылкой на местные власти.По данным издания, теракты произошли рядом с паспортным отделом около крупнейшей мечети города в тот самый момент, когда верующие выходили после молитвы.Второй, более мощный взрыв прозвучал примерно через 10−15 минут на противоположной стороне улицы, после того, как сотрудники служб безопасности и здравоохранения прибыли на место происшествия.В результате теракта также пострадал глава ливийской контрразведки Махди Фалах. Кроме того, сообщается о гибели руководителя следственного отдела командования ливийской армии Ахмеда Аль-Фeйтари.По словам медиков, число погибших может возрасти, так как многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.