24.01 13:08 MIGnews.com

Задержаны двое соучастников нападения на школу в Бурятии

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В Бурятии задержали двоих соучастников нападения на учителя и учеников в школьном поселке Сосновый Бор. Об этом сообщает ТАСС."Двое соучастников задержаны. Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала журналистам информационного агентства официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.По версии следствия, мотивом преступления стала личная не приязнь нападавшего преподавателю, а также учеников школы. Представитель СК сообщил, что в ходе допроса малолетний преступник сознался, что совершил нападение в соучастии со своими одноклассниками. Одному из них 15 лет, второму - 14, уточняет Петренко.Как стало известно следователям, соучастники знали о планах обвиняемого, и помоги ему в изготовлении "Коктейля Молотова", а также проверили для нападавшего, находятся ли учителя в классе. Помимо этого, молодые люди наблюдали со стороны за обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их намерений.Напомним, в пятницу, 19 января, ученик девятого класса напал с топором на семиклассников и учительницу школы в пригороде Улан-Удэ, после бросил в учебное помещение бутылку с зажигательной смесью и пытался покончить жизнь самоубийством. В результате нападения пострадали семь человек, включая учителя и нападавшего. На сегодняшний день, двое потерпевших находятся в тяжелом состоянии.Подростка обвинили в покушении на убийство и арестовали на два месяца.