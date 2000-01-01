Наводнение во Франции: реки Сена и Рейн вышли из берегов
Непрекращающиеся дожди на севере и востоке Франции стали причиной подъема уровня воды в главных реках региона Сене и Рейне.
Об этом в среду, 24 января сообщает The Independent.
"Проливные дожди не прекращаются, и власти Парижа и Страсбурга предпринимают меры безопасности", - говорится в сообщении.
По данным издания, максимального повышения уровня воды следует ожидать в пятницу — до 6,1 метров.
Вода в Сене поднималась до такого уровня в последний раз в июне 2016 года. Власти предупредили, что некоторые дороги и автотуннели в городе закрыты. Со среды будет остановлено движение на отрезке ветки C региональных поездов RER.
⚠️🌊 Crue de la #Seine 🌊⚠️ Le niveau de la Seine continue à monter. Restons prudent.e.s.
В Париже закрыли для посетителей Лебединый остров неподалеку от Эйфелевой башни, передает агентство.
Мэрия призвала жителей Парижа не оставлять ценные вещи в подвалах, которые могут быть наводнены из-за подъема грунтовых вод.
На востоке Франции из-за непрекращающихся проливных дождей и таяния снега также из берегов вышел Рейн. Власти были вынуждены затопить польдер площадью в 600 гектаров к югу от Страсбурга, чтобы сдержать подъем воды. В префектуре призвали граждан не приближаться к этой территории и к берегам Рейна.
Помимо Париже оранжевый уровень тревоги объявлен в 23 французских департаментах, где есть риск наводнения.
Ранее сообщалось о том, что еще в одной европейской стране — Германии — также наблюдалось аномальное наводнение среди зимы.