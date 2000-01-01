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Наводнение во Франции: реки Сена и Рейн вышли из берегов | Фото:24.01 10:07   MIGnews.com

Наводнение во Франции: реки Сена и Рейн вышли из берегов

Непрекращающиеся дожди на севере и востоке Франции стали причиной подъема уровня воды в главных реках региона Сене и Рейне.

Об этом в среду, 24 января сообщает The Independent.

"Проливные дожди не прекращаются, и власти Парижа и Страсбурга предпринимают меры безопасности", - говорится в сообщении.

По данным издания, максимального повышения уровня воды следует ожидать в пятницу — до 6,1 метров.

Вода в Сене поднималась до такого уровня в последний раз в июне 2016 года. Власти предупредили, что некоторые дороги и автотуннели в городе закрыты. Со среды будет остановлено движение на отрезке ветки C региональных поездов RER.



В Париже закрыли для посетителей Лебединый остров неподалеку от Эйфелевой башни, передает агентство.

Мэрия призвала жителей Парижа не оставлять ценные вещи в подвалах, которые могут быть наводнены из-за подъема грунтовых вод.

На востоке Франции из-за непрекращающихся проливных дождей и таяния снега также из берегов вышел Рейн. Власти были вынуждены затопить польдер площадью в 600 гектаров к югу от Страсбурга, чтобы сдержать подъем воды. В префектуре призвали граждан не приближаться к этой территории и к берегам Рейна.

Помимо Париже оранжевый уровень тревоги объявлен в 23 французских департаментах, где есть риск наводнения.

Ранее сообщалось о том, что еще в одной европейской стране — Германии — также наблюдалось аномальное наводнение среди зимы.
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