24.01 10:07 MIGnews.com

Наводнение во Франции: реки Сена и Рейн вышли из берегов

⚠️🌊 Crue de la #Seine 🌊⚠️

Le niveau de la Seine continue à monter.

Restons prudent.e.s.



Nous vous donnons le détail des tunnels et voies fermés 👇 https://t.co/3nvt9QZo6u pic.twitter.com/bJhxQ2hn3B — Paris (@Paris) 23 января 2018 г.

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Непрекращающиеся дожди на севере и востоке Франции стали причиной подъема уровня воды в главных реках региона Сене и Рейне.Об этом в среду, 24 января сообщает The Independent."Проливные дожди не прекращаются, и власти Парижа и Страсбурга предпринимают меры безопасности", - говорится в сообщении.По данным издания, максимального повышения уровня воды следует ожидать в пятницу — до 6,1 метров.Вода в Сене поднималась до такого уровня в последний раз в июне 2016 года. Власти предупредили, что некоторые дороги и автотуннели в городе закрыты. Со среды будет остановлено движение на отрезке ветки C региональных поездов RER.В Париже закрыли для посетителей Лебединый остров неподалеку от Эйфелевой башни, передает агентство.Мэрия призвала жителей Парижа не оставлять ценные вещи в подвалах, которые могут быть наводнены из-за подъема грунтовых вод.На востоке Франции из-за непрекращающихся проливных дождей и таяния снега также из берегов вышел Рейн. Власти были вынуждены затопить польдер площадью в 600 гектаров к югу от Страсбурга, чтобы сдержать подъем воды. В префектуре призвали граждан не приближаться к этой территории и к берегам Рейна.Помимо Париже оранжевый уровень тревоги объявлен в 23 французских департаментах, где есть риск наводнения.Ранее сообщалось о том, что еще в одной европейской стране — Германии — также наблюдалось аномальное наводнение среди зимы.