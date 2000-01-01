24.01 09:17 MIGnews.com

Жуткое ДТП в Самарии: 3 человека погибли, 11 пострадали

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Двое несовершеннолетних израильтян – 13-летняя девочка и ее 8-летний брат, – а также 21-летний палестинский араб погибли вчера вечером, 23 января в результате столкновения израильского и палестинского автомобилей.Об этом в среду, 24 января сообщает JP.Согласно данным дорожной полиции, авария произошла на шоссе № 557, близ перекрестка Шавей-Шомрон.Кроме того, в результате этого ДТП, восемь человек получили ранения, причем, четверо из них – израильтяне: так, 35-летняя мать двух погибших детей получила серьезные травмы, а 37-летний отец семьи, 13-летний мальчик и шестимесячный малыш – травмы средней степени тяжести. Все они были эвакуированы парамедиками бригады "Маген Давид Адом" в больницу "Меир" (Кфар-Саба).По информации издания Ynet, машина, в которой находилась семья поселенцев, столкнулась с автомобилем, которым управлял житель палестинской автономии из Туль-Карема.Дорожная полиция перекрыла шоссе 557 в обоих направлениях. Ведется расследование обстоятельств инцидента.