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Жуткое ДТП в Самарии: 3 человека погибли, 11 пострадали | Фото:24.01 09:17   MIGnews.com

Жуткое ДТП в Самарии: 3 человека погибли, 11 пострадали

Двое несовершеннолетних израильтян – 13-летняя девочка и ее 8-летний брат, – а также 21-летний палестинский араб погибли вчера вечером, 23 января в результате столкновения израильского и палестинского автомобилей.

Об этом в среду, 24 января сообщает JP.

Согласно данным дорожной полиции, авария произошла на шоссе № 557, близ перекрестка Шавей-Шомрон.

Кроме того, в результате этого ДТП, восемь человек получили ранения, причем, четверо из них – израильтяне: так, 35-летняя мать двух погибших детей получила серьезные травмы, а 37-летний отец семьи, 13-летний мальчик и шестимесячный малыш – травмы средней степени тяжести. Все они были эвакуированы парамедиками бригады "Маген Давид Адом" в больницу "Меир" (Кфар-Саба).

По информации издания Ynet, машина, в которой находилась семья поселенцев, столкнулась с автомобилем, которым управлял житель палестинской автономии из Туль-Карема.

Дорожная полиция перекрыла шоссе 557 в обоих направлениях. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

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