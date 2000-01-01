24.06 10:29 MIGnews.com

Шакед начала расследование против глашатая "Шоврим Штика"

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Израильские правоохранительные органы допросили пресс-секретаря израильской ультралевой неправительственной организации "Шоврим Штика" Дина Иссахарова, которого подозревают в нападении на палестинского араба.Расследование в отношении глашатая одной из самых одиозных израильских НГО было инициировано по распоряжению министра юстиции Айелет Шакед, которая попросила юридического советника правительства Авихая Мандельблита изучить заявление Иссахарова, который признался, что во время службы в ЦАХАЛе был вынужден атаковать арабского жителя Хеврона.В пятницу, 23 июня, Минюст опубликовал заявление, в котором говорится о том, что по прошению генерального военного прокурора государственная прокуратура поручила полиции начать расследование по данному факту.Как пишет Ynet, ссылаясь на лица, ознакомленные с ходом расследования, после того, как полиция Иудеи и Самарии получила от прокуратуры видеозапись, на которой Иссахаров признается в нападении, он был вызван на полуторачасовой допрос, в ходе которого его ознакомили с отснятым материалом.Адвокат Иссахаров утверждает, что вместо его подзащитного необходимо допрашивать военное командование Израиля, которое отправляет солдат служить на "территории". В "Шоврим Штика" тоже отреагировали, обратившись к самой Шакед."Мы призываем ее начинать расследования не против одного активиста "Шоврим Штика", а в отношении сотен мужчин и женщин, которые открыто нарушили молчание на счет того, чем мы занимаемся на территориях, и на счет ежедневного насилия в отношении палестинцев", - гласит заявление организации.