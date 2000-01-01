Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Названы предполагаемые преемника Абу Бакра аль-Багдади 24.06 14:42   MIGnews.com

Названы предполагаемые преемника Абу Бакра аль-Багдади

Место главаря террористической группировки ISIS вместо якобы ликвидированного российской авиацией Абу Бакра аль-Багдади, вероятнее всего, займет один из двух его ближайших соратников, пишет Reuters.

По данным агентства, в качестве возможных претендентов на место аль-Багдади специалисты выделяют двух бывших иракских офицеров: это Ийяд аль-Обайди и Айяд аль-Джумайли.

Оба они прежде занимали офицерские чины в иракской армии Саддама Хусейна, а с 2016 года были ключевыми помощниками "халифа" аль-Багдади, заменив убитых в авиаударах его предыдущих советников Абу Али аль-Анбари и Абу Омар аш-Шишани.

50-летний Аль-Обайди на сегодняшний день является военным министром террористов, а аль-Джумайли возглавляет службу безопасности боевиков. В апреле сообщалось о ликвидации последнего, но в итоге эта информация не подтвердилась.

Но, как подчеркивают эксперты, явного преемника все-таки еще нет, однако успехи коалиции в наступлении на Ракку являются очевидным подтверждением успешной ликвидации Аль-Багдади.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:24
Иран может возглавить ЮНЕСКО
13:55
Герцог против "фашизации Израиля" правыми
13:33
Учительница поменяла христианскую школу на съемки в порно
12:59
Эво Моралес назвал Чили "южноамериканским Израилем"
12:20
"Премьер" Джереми Корбин популярнее Терезы Мэй
10:59
Катар не принял ультиматум арабских соседей
10:29
Шакед начала расследование против глашатая "Шоврим Штика"
09:21
Израиль заплатил Турции $20 млн. за "Мави Мармара"
08:49
ООН отрицает, что "Хизбалла" притворяется экологами
08:15
Взрыв смертника в Мекке: пострадали 6 паломников
07:54
Арестован ливанец, спасшийся в Израиле 17 лет назад
06:31
Евреи Беларуси не будут платить налог на помощь от “Джойнт”
04:26
Исследование: люди стали меньше употреблять алкоголя
03:25
Кошки и собаки защищают от рака
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus