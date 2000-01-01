24.06 14:42 MIGnews.com

Названы предполагаемые преемника Абу Бакра аль-Багдади

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Место главаря террористической группировки ISIS вместо якобы ликвидированного российской авиацией Абу Бакра аль-Багдади, вероятнее всего, займет один из двух его ближайших соратников, пишет Reuters.По данным агентства, в качестве возможных претендентов на место аль-Багдади специалисты выделяют двух бывших иракских офицеров: это Ийяд аль-Обайди и Айяд аль-Джумайли.Оба они прежде занимали офицерские чины в иракской армии Саддама Хусейна, а с 2016 года были ключевыми помощниками "халифа" аль-Багдади, заменив убитых в авиаударах его предыдущих советников Абу Али аль-Анбари и Абу Омар аш-Шишани.50-летний Аль-Обайди на сегодняшний день является военным министром террористов, а аль-Джумайли возглавляет службу безопасности боевиков. В апреле сообщалось о ликвидации последнего, но в итоге эта информация не подтвердилась.Но, как подчеркивают эксперты, явного преемника все-таки еще нет, однако успехи коалиции в наступлении на Ракку являются очевидным подтверждением успешной ликвидации Аль-Багдади.