24.06 15:50 MIGnews.com

"Вышивание по телу" – новая мода в Китае

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Китайская пресса призывает родителей обратить внимание на новое увлечение своих детей – "вышивание" на собственной коже и демонстрацию результатов в социальных сетях. Государственные СМИ предполагают, что новую моду породил герой запрещенного японского комикса Tokyo Ghoul ("Токийский Гуль").Несмотря на заперт такого рода комиксов, среди китайской молодежи они весьма популярны.Отмечается, что такая форма членовредительства как "вышивание по живому" может привести к бактериальной или вирусной инфекции и даже вызвать заражение крови.По данным официального издания Sina Weibo, новая мода "тайно распространяется среди молодежи". В качестве подтверждения на сайте издания выложены снимки, которыми пользователи обмениваются в интернете.На опубликованных снимках участники "игры" демонстрируют цветные нитки, продетые сквозь кожу рук, ног и даже через губы. Некоторые в качестве дополнительных украшений используют бусинки и ленточки.Эти фотографии вызвали бурную реакцию среди посетителей Sina Weibo, которые оставили десятки тысяч комментариев.Большинство сочло новую моду "тошнотворной", "сумасшедшей", называя это "актом членовредительства".