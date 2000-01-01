24.06 16:24 MIGnews.com

Сауды сообщили о предотвращении теракта в Мекке

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Спецслужбы Саудовской Аравии заявили о раскрытии заговора с целью нападения на крупнейшую в мире мечеть в Мекке во время ее посещения паломниками.По сообщениям международных СМИ, смертник подорвался в оцепленном силовиками здании возле мечети.В результате инцидента здание частично обрушилось. Шесть паломников и пять полицейских пострадали.По подозрению в подготовке теракта были задержаны пять человек.Телеканал Al Arabiya со ссылкой на официального представителя спецслужб Мансура аль-Турки сообщает, что теракт готовили три группы боевиков, которые базировались в священном для мусульман городе Мекка, а также в Джидде.В пятницу, 23 июня, стало известно, что саудовским силовикам удалось предотвратить террористическое нападение в Заповедной мечети, являющейся главной святыней в исламском мире, в центре которой находится Кааба.