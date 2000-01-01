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Сауды сообщили о предотвращении теракта в Мекке | Фото: Thinkstock24.06 16:24   MIGnews.com

Сауды сообщили о предотвращении теракта в Мекке

Спецслужбы Саудовской Аравии заявили о раскрытии заговора с целью нападения на крупнейшую в мире мечеть в Мекке во время ее посещения паломниками.

По сообщениям международных СМИ, смертник подорвался в оцепленном силовиками здании возле мечети.

В результате инцидента здание частично обрушилось. Шесть паломников и пять полицейских пострадали.

По подозрению в подготовке теракта были задержаны пять человек.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на официального представителя спецслужб Мансура аль-Турки сообщает, что теракт готовили три группы боевиков, которые базировались в священном для мусульман городе Мекка, а также в Джидде.

В пятницу, 23 июня, стало известно, что саудовским силовикам удалось предотвратить террористическое нападение в Заповедной мечети, являющейся главной святыней в исламском мире, в центре которой находится Кааба.
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