Сауды сообщили о предотвращении теракта в Мекке

Спецслужбы Саудовской Аравии заявили о раскрытии заговора с целью нападения на крупнейшую в мире мечеть в Мекке во время ее посещения паломниками.
По сообщениям международных СМИ, смертник подорвался в оцепленном силовиками здании возле мечети.
В результате инцидента здание частично обрушилось. Шесть паломников и пять полицейских пострадали.
По подозрению в подготовке теракта были задержаны пять человек.
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на официального представителя спецслужб Мансура аль-Турки сообщает, что теракт готовили три группы боевиков, которые базировались в священном для мусульман городе Мекка, а также в Джидде.
В пятницу, 23 июня, стало известно, что саудовским силовикам удалось предотвратить террористическое нападение в Заповедной мечети, являющейся главной святыней в исламском мире, в центре которой находится Кааба.