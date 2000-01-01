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Из тюрьмы в Дамаске освободили 672 заключенных | Фото: Thinkstock24.06 16:53   MIGnews.com

Дамаск: из тюрьмы освободили 672 заключенных

Правительство Сирии освободило 672 заключенных из тюрьмы Адра в Дамаске. Об этом сообщает агентство SANA в субботу, 24 июня.

Информацию подтвердили в министерстве юстиции страны. Согласно информации ведомства, среди освобожденных 91 женщина.

При этом в министерстве добавили, что заключенные были освобождены и больше не преследуются законом.

Власти пояснили, что данным решением хотят дать шанс людям вернуться к нормальной жизни и строить новую страну.
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