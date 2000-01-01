24.06 16:53 MIGnews.com
Дамаск: из тюрьмы освободили 672 заключенных
Правительство Сирии освободило 672 заключенных из тюрьмы Адра в Дамаске. Об этом сообщает агентство SANA в субботу, 24 июня.
Информацию подтвердили в министерстве юстиции страны. Согласно информации ведомства, среди освобожденных 91 женщина.
При этом в министерстве добавили, что заключенные были освобождены и больше не преследуются законом.
Власти пояснили, что данным решением хотят дать шанс людям вернуться к нормальной жизни и строить новую страну.
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