24.06 16:53 MIGnews.com

Дамаск: из тюрьмы освободили 672 заключенных

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Правительство Сирии освободило 672 заключенных из тюрьмы Адра в Дамаске. Об этом сообщает агентство SANA в субботу, 24 июня.Информацию подтвердили в министерстве юстиции страны. Согласно информации ведомства, среди освобожденных 91 женщина.При этом в министерстве добавили, что заключенные были освобождены и больше не преследуются законом.Власти пояснили, что данным решением хотят дать шанс людям вернуться к нормальной жизни и строить новую страну.