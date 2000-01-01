24.06 17:51 MIGnews.com
На Голанах разорвались снаряды, выпущенные из Сирии
В субботу днем, 24 июня, на Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что снаряды разорвались на незастроенной местности. В результате инцидента никто не пострадал.
Отмечается, что на территории Голан разорвались около 10 снарядов.
В свою очередь ВВС ЦАХАЛа нанес ответный удар по объектам сирийской армии.
Сообщается, что удары были нанесены по двум танкам и опорным пунктам правительственных войск Асада, откуда была произведена стрельба по территории Еврейского Государства.
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