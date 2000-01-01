24.06 17:51 MIGnews.com

На Голанах разорвались снаряды, выпущенные из Сирии

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В субботу днем, 24 июня, на Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии.Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что снаряды разорвались на незастроенной местности. В результате инцидента никто не пострадал.Отмечается, что на территории Голан разорвались около 10 снарядов.В свою очередь ВВС ЦАХАЛа нанес ответный удар по объектам сирийской армии.Сообщается, что удары были нанесены по двум танкам и опорным пунктам правительственных войск Асада, откуда была произведена стрельба по территории Еврейского Государства.