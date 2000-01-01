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YouTube 24.06 17:51   MIGnews.com

На Голанах разорвались снаряды, выпущенные из Сирии

В субботу днем, 24 июня, на Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что снаряды разорвались на незастроенной местности. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что на территории Голан разорвались около 10 снарядов.

В свою очередь ВВС ЦАХАЛа нанес ответный удар по объектам сирийской армии.

Сообщается, что удары были нанесены по двум танкам и опорным пунктам правительственных войск Асада, откуда была произведена стрельба по территории Еврейского Государства.
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