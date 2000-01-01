24.06 18:34 MIGnews.com

Французская журналистка умерла после ранения в Мосуле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Французская журналистка Вероник Робер умерла от ранений, полученных при взрыве в Мосуле (Ирак). Сообщается, что женщина скончалась в военном госпитале в пригороде Парижа. Робер была доставлена туда после операции, проведенной в Багдаде.Об этом сообщает телерадиокомпания France Televisions, где работала журналистка.Жертвами взрыва, который прогремел 19 июня стали коллеги Робер Стефан Вильнев и курдский журналист Бахтияр Аддад. Еще один французский журналист - Самюэль Форэ был ранен в результате происшествия.Отмечается, что Вероник Робер неоднократно освещала военные конфликты на Ближнем Востоке, преимущественно в Ираке.Власти Франции объявили, что Стефан Вильнев будет посмертно награжден орденом Почетного легиона.По данным газеты Le Figaro, в Мосуле Робер вместе с коллегами снимала репортаж о французских исламистах, воюющих в Ираке.