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Французская журналистка умерла после ранения в Мосуле | Фото: Thinkstock24.06 18:34   MIGnews.com

Французская журналистка умерла после ранения в Мосуле

Французская журналистка Вероник Робер умерла от ранений, полученных при взрыве в Мосуле (Ирак). Сообщается, что женщина скончалась в военном госпитале в пригороде Парижа. Робер была доставлена туда после операции, проведенной в Багдаде.

Об этом сообщает телерадиокомпания France Televisions, где работала журналистка.

Жертвами взрыва, который прогремел 19 июня стали коллеги Робер Стефан Вильнев и курдский журналист Бахтияр Аддад. Еще один французский журналист - Самюэль Форэ был ранен в результате происшествия.

Отмечается, что Вероник Робер неоднократно освещала военные конфликты на Ближнем Востоке, преимущественно в Ираке.

Власти Франции объявили, что Стефан Вильнев будет посмертно награжден орденом Почетного легиона.

По данным газеты Le Figaro, в Мосуле Робер вместе с коллегами снимала репортаж о французских исламистах, воюющих в Ираке.
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