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24.06 18:57   MIGnews.com

Бывшего учителя подозревают в изнасиловании 6-летней

В израильском курортном городе Нагария полиция арестовала мужчину по подозрению в совершении преступлений сексуального характера против своей 6-летний внучки. В частности речь идет об изнасилованиях и актах содомии.

Сообщается, что к правоохранителям обратилась дочь 67-летнего мужчины, который является бывшим учителем.

Полиция не исключает того факта, что мужчина мог совершить подобные преступления и в отношении других девочек. По сообщению 10 канала израильского ТВ, ожидается, что суд Хайфы продлит срок предварительного заключения подозреваемого.

В свою очередь, пожилой израильтянин отрицает все обвинения, выдвинутые против него.
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