24.06 20:52 MIGnews.com

СМИ: В результате удара ЦАХАЛа убиты двое сирийских солдат

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В результате нанесенного удара ВВС ЦАХАЛа по объектам сирийской армии были убиты два военнослужащих, согласно сообщениям арабских СМИ.Ранее военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум танкам и опорным пунктам правительственных войск Сирии.Авиаудар был нанесен в ответ на падение минометных снарядов в территории Голанских высот.Напомним, что в субботу, 24 июня, на Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии.В результате инцидента никто не пострадал.