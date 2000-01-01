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При ударе ВВС ЦАХАЛа погибли два сирийских солдата | Фото: Thinkstock24.06 20:52   MIGnews.com

СМИ: В результате удара ЦАХАЛа убиты двое сирийских солдат

В результате нанесенного удара ВВС ЦАХАЛа по объектам сирийской армии были убиты два военнослужащих, согласно сообщениям арабских СМИ.

Ранее военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум танкам и опорным пунктам правительственных войск Сирии.

Авиаудар был нанесен в ответ на падение минометных снарядов в территории Голанских высот.

Напомним, что в субботу, 24 июня, на Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии.

В результате инцидента никто не пострадал.
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