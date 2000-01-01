24.06 20:52 MIGnews.com
СМИ: В результате удара ЦАХАЛа убиты двое сирийских солдат
В результате нанесенного удара ВВС ЦАХАЛа по объектам сирийской армии были убиты два военнослужащих, согласно сообщениям арабских СМИ.
Ранее военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум танкам и опорным пунктам правительственных войск Сирии.
Авиаудар был нанесен в ответ на падение минометных снарядов в территории Голанских высот.
Напомним, что в субботу, 24 июня, на Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии.
В результате инцидента никто не пострадал.
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