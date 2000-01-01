25.06 03:44 MIGnews.com

Впервые солнечное затмение покажут в прямом эфире

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В Национальном космическом агентстве США (NASA) анонсировали прямую трансляцию солнечного затмения, которое произойдет 21 августа этого года. Подобный эфир, на котором покажут полную фазу затмения с помощью космических аппаратов и самолетов, произойдет впервые. Об этом сообщается на сайте NASA.В заявлении говорятся, что полную фазу затмения можно будет наблюдать с территории Соединенных Штатов.Для прямого эфира NASA использует 11 космических аппаратов, 3 самолета и 50 аэростатов, а также прибегнет к помощи космонавтов на МКС, которые также будут снимать происходящее с разных ракурсов.