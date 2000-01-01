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Взрыв смертника в Мекке: пострадали 6 паломников | Фото: Thinkstock24.06 08:15   MIGnews.com

Взрыв смертника в Мекке: пострадали 6 паломников

В результате самоподрыва террориста в священнейшем для мусульман города – Мекке – пострадали шестеро иностранных паломников. Впрочем, не обошлось бы без жертв, если бы силовики замешкались и не отреагировали вовремя, передает "Аль-Арабия".

Можно считать, что сотрудники саудовских служб безопасности предотвратили теракт, целью которой была крупнейшая мечеть в мире Аль-Харам, окружающая главную святыню исламского мира – Каабу. Шахид сначала укрылся в одном из прилегающих жилых домов, откуда открыл по окружившим его силовикам огонь, а после взорвал себя.

Дом, в котором произошел взрыв, оказался частично разрушен взрывом. Среди пострадавших – шестеро иностранных паломников и пять участников спецоперации.

Как сообщили в МВД королевства, боевики планировали еще два теракта – один в Мекке и в провинции Джидда.
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