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Теракт, устроенный талибами, унес 35 жизней | Фото: Thinkstock24.07 11:16   MIGnews.com

Теракт, устроенный талибами, унес 35 жизней

Боевики террористической группировки "Талибан" взяли ответственность за атаку в Кабуле. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва автомобиля стали 24 человека. В министерстве внутренних дел Афганистана заявили о 42-х раненых. По уточненной информации, при теракте в Кабуле погибли 35 человек.

Сообщается, что машину на западе города подорвал смертник. Происшествие случилось в районе, где живет множество политиков. По данным прессы, преступник привел в действие взрывное устройство возле дома второго вице-премьера Афганистана Мохаммеда Мохакика.
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