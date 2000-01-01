24.07 12:04 MIGnews.com

Атака с ножом в Петах-Тикве

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В результате атаки на улице Бар Кохва в Петах-Тикве тяжело ранен мужчина.Нападавший нейтрализован и задержан.Обстоятельства инцидента выясняются.