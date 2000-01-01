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Nakonu.com
24.07 12:04 MIGnews.com
Атака с ножом в Петах-Тикве
В результате атаки на улице Бар Кохва в Петах-Тикве тяжело ранен мужчина.
Нападавший нейтрализован и задержан.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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