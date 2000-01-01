24.07 13:32 MIGnews.com

Обрушение башенного крана в центре Тель-Авива

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На строительстве проекта класс “люкс” на улице Менахем Бегин в Тель-Авиве обрушился башенный кран компании Danya Cebus.В результате инцидента никто не пострадал.Следует отметить,что речь идет о той же компании, чья строившаяся многоэтажная парковка обрушилась на улице Барзель в Тель-Авиве в сентябре 2016 года. Тогда погибли семь рабочих.Представитель заявил: “У крана были все лицензии и разрешения , требуемые законом. Все детали об инциденте доложены министерству труда”.