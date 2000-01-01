24.07 15:08 MIGnews.com

Швейцария: мужчина с бензопилой устроил резню

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В швейцарском городе Шаффхаузен неизвестный напал на людей с бензопилой. Об этом сообщают местные СМИ. Ранены, по меньшей мере, пять человек. Двое из них находятся в критическом состоянии.По данным СМИ, центр города оцеплен, полиция проводит операцию по нейтрализации злоумышленника.Известно, что мужчине с бензопилой удалось скрыться с места ЧП. Его разыскивают. Представитель полиции кантона Шаффхаузен Даниэль Майли заявил, что в старую часть города, где произошло нападение, направлено подкрепление.По мнению полиции, нападение не было терактом. Стражи порядка предупредили местных жителей о необходимости соблюдать бдительность.