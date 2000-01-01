Перед посольством Израиля в Британии сожгли израильский флаг
На прошедших выходных перед зданием дипломатической миссии Израиля в Великобритании прошла антиизраильская демонстрация, на которой десятки сторонников палестинцев и "Хизбаллы" собрались выразить свое недовольство установкой рамочных металлоискателей на Храмовой Горе в Иерусалиме в ответ на теракт, который стоил жизней двум израильским полицейским.
Протестную акцию, которая прошла в субботу, 22 июля, в лондонском Кенсингтоне, организовала НГО "Палестинский форум в Великобритании". Целью своего митинга организаторы назвали "противостояние израильской агрессии в Иерусалиме".
Видеозаписи с места событий публиковали сторонники как палестинцев, так и израильтян – на роликах видна группа людей, размахивающая флагами ПА и "Хизбаллы". В какой-то момент группа людей сорвала израильский флаг, пробежала с ним по улице и в итоге сожгла. Полиция попыталась помешать осквернению государственных символов Израиля, но без особого успеха.
Outside our embassy today, thugs stomp on an Israeli flag, while others fly flags of Hezbollah terror group, cheering on the bloodshed; sick pic.twitter.com/xgvQJ1T4Lt
"Сегодня у нашего посольства бандиты топтали израильский флаг, пока остальные махали флагами террористической группировки "Хизбалла", поощряя к кровопролитию. Больные", - написал в своем "твиттере" пресс-атташе дипмиссии Йифтах Кюриэль.
Данная антиизраильская акция стала одной из многих, которые прошли в разных странах мира, включая Турцию, Малайзию, Иорданию и Ливан, в ответ на усиление мер безопасности на Храмовой Горе.