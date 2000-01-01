24.07 15:46 MIGnews.com

Перед посольством Израиля в Британии сожгли израильский флаг

Outside our embassy today, thugs stomp on an Israeli flag, while others fly flags of Hezbollah terror group, cheering on the bloodshed; sick pic.twitter.com/xgvQJ1T4Lt — Yiftah Curiel (@yiftahc) 22 июля 2017 г.

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На прошедших выходных перед зданием дипломатической миссии Израиля в Великобритании прошла антиизраильская демонстрация, на которой десятки сторонников палестинцев и "Хизбаллы" собрались выразить свое недовольство установкой рамочных металлоискателей на Храмовой Горе в Иерусалиме в ответ на теракт, который стоил жизней двум израильским полицейским.Протестную акцию, которая прошла в субботу, 22 июля, в лондонском Кенсингтоне, организовала НГО "Палестинский форум в Великобритании". Целью своего митинга организаторы назвали "противостояние израильской агрессии в Иерусалиме".Видеозаписи с места событий публиковали сторонники как палестинцев, так и израильтян – на роликах видна группа людей, размахивающая флагами ПА и "Хизбаллы". В какой-то момент группа людей сорвала израильский флаг, пробежала с ним по улице и в итоге сожгла. Полиция попыталась помешать осквернению государственных символов Израиля, но без особого успеха."Сегодня у нашего посольства бандиты топтали израильский флаг, пока остальные махали флагами террористической группировки "Хизбалла", поощряя к кровопролитию. Больные", - написал в своем "твиттере" пресс-атташе дипмиссии Йифтах Кюриэль.Данная антиизраильская акция стала одной из многих, которые прошли в разных странах мира, включая Турцию, Малайзию, Иорданию и Ливан, в ответ на усиление мер безопасности на Храмовой Горе.