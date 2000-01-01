Атака бензопилой в Швейцарии – не теракт

В полиции Швейцарии подтвердили то, что сегодняшняя атака в городе Шаффхаузен, где утром мужчина ранил пятерых человек бензопилой, не является террористической атакой.
Как стало известно, неизвестный вошел в офисное здание в пригороде Шаффхаузена, где и совершил атаку. СМИ пишут, что его жертвами стали сотрудники медицинской страховой компании.
Правоохранительные органы распространили снимки преступника, которого свидетели описали как высокого неопрятного мужчину. Кроме того, также был обнаружен автомобиль, который мог принадлежать подозреваемому. После атаки он скрылся в неизвестном направлении.
В настоящее время место происшествия оцеплено, полиция распространила его фотографии и призывает граждан к осторожности.