Отец убитого иорданца требует вмешательства короля Абдаллы
Отец иорданского подростка, который пытался убить охранника посольства Израиля в Аммане, призвал правительство Иордании и короля Абдаллу II вмешаться в расследование произошедшего вчера вечером.
"Сегодня это был мой сын, завтра это может быть сын короля или сын вождя одного из племен. Вот почему я жду, что за это возьмутся все соответствующие органы. Мы не банановая республика", - сказал Закария аль-Джуда арабским СМИ.
Напомним, что 23 июля его 17-летний сын Мохаммед пришел установить мебель в апартаменты дипмиссии. Между ним и охранником завязалась ссора, в ходе которой израильтянин был ранен отверткой в спину и грудь, а сам террорист был убит. Шальная пуля попала в домовладельца, который также скончался.
В настоящее время охранник скрывается на территории посольства Еврейского государства, и Иордания запрещает ему покидать страну, требуя его выдачи.
"Мой сын получил две пули в грудь. Это было хладнокровное убийство. Я требую, чтобы правительство и МИД приняли меры в соответствии с законом, потому что мой сын был гражданином Иордании со всеми вытекающими последствиями. Он не принадлежал ни к какой организации или партии, и не был последователем никакой идеологии. Я хочу знать, что именно произошло, и хочу видеть все видеозаписи с места событий", - говорит отец террориста.
Прежде чем впустить иорданца в помещение дипмиссии, его обыскали. Закария аль-Джуда уверен, что его сын не был вооружен и ничего не планировал.
"Мы хотим узнать и понять, что же случилось, иначе мы не примем его тело", - утверждает он.
Источники, близкие к правительству Иордании, уже пригрозили "дипломатическими шагами" в отношении Израиля, если охранника не выдадут для допроса и иорданского правосудия.