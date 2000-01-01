24.07 20:56 MIGnews.com

Иордания запретила евреям молиться. Несогласных - в тюрьму

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Полиция Иордании угрожала группе израильских паломников тюрьмой, если их застанут за молитвой в какой-либо части королевства. Об этом изданию The Times of Israel рассказал пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон.По его словам, туристы поехали в соседнее государство, чтобы посетить местную еврейскую святыню – гробницу Аарона, библейского первосвященника и брата Моисея, который похоронен на горе Джабаль-Харун, неподалеку от Петры."Оказалось, что им запретили демонстрировать какую-либо религиозную символику", - сказал Нахшон.Как сказали полицейские одному из паломников, раввину Менаше Зелиха из Бней-Брака, евреям запрещено молиться по всей территории Иордании."Нам запретили молиться по утрам, надевать тфилин или талит. Мы не могли помолиться даже в отеле, даже внутри нашего номера. Полицейские ворвались в гостиницу, кричали и ругались. Они сказали, что, если мы хоть пискнем, нас через минуту депортируют из Иордании. Они сказали нам: "Кто будет молится, сядет в тюрьму", - говорит рав.Когда туристы пересекли границу. По словам Менаше Зелихи, у них отобрали талиты, тфиллины, а одного человека из группы заставили снять цицит. Кроме того, паломников обязали сдать всю полиграфию."У одного парня при себе были примеры тестов на вождение, они забрали и их. Они отобрали кипы. У людей остались только рубашки и брюки", - говорит он, отметив, что израильские дипломаты не вмешивались в происходящее, сказав туристам слушаться полицию.Кроме того, из-за напряженности в отношениях двух государств паломникам посоветовали не задерживаться надолго в Иордании и покинуть ее раньше, чем они планировали.Иорданские власти отказались как-либо комментировать данную информацию.