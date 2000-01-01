25.07 02:52 MIGnews.com

В Испании эксгумировали Сальвадора Дали

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В испанском городе Фигерасе завершилась эксгумация тела известного художника Сальвадора Дали, санкционированная судом для установления отцовства. Останки художника были захоронены в склепе на территории основанного им театра-музея. Чтобы добраться до тела, необходимо поднять с захоронения каменную плиту весом в полторы тонны.Эксперты должны определить состояние останков, а также выяснить, сохранился ли генетический материал после действия химикатов, которые использовались для бальзамирования тела художника.Иск на эксгумацию останков подала 61-летняя гадалка на картах таро Мария Пилар Абель Мартинес, которая пытается доказать, что Дали был ее биологическим отцом. Якобы ее мать рассказывала о романе с Дали в 1955 году, когда она работала в Фигерасе домработницей.Извлеченный биологический материал будет отправлен на экспертизу в Мадрид. Результаты анализов будут известны через 2 недели, сообщило агентство Associated Press.Если решение будет в пользу гадалки, она возьмет фамилию Дали и сможет претендовать на четверть от общей суммы наследства художника, которое включает и его картины.