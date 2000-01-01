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В Испании эксгумировали Сальвадора Дали | Фото: Artotem/Flickr25.07 02:52   MIGnews.com

В Испании эксгумировали Сальвадора Дали

В испанском городе Фигерасе завершилась эксгумация тела известного художника Сальвадора Дали, санкционированная судом для установления отцовства. Останки художника были захоронены в склепе на территории основанного им театра-музея. Чтобы добраться до тела, необходимо поднять с захоронения каменную плиту весом в полторы тонны.

Эксперты должны определить состояние останков, а также выяснить, сохранился ли генетический материал после действия химикатов, которые использовались для бальзамирования тела художника.

Иск на эксгумацию останков подала 61-летняя гадалка на картах таро Мария Пилар Абель Мартинес, которая пытается доказать, что Дали был ее биологическим отцом. Якобы ее мать рассказывала о романе с Дали в 1955 году, когда она работала в Фигерасе домработницей.

Извлеченный биологический материал будет отправлен на экспертизу в Мадрид. Результаты анализов будут известны через 2 недели, сообщило агентство Associated Press.

Если решение будет в пользу гадалки, она возьмет фамилию Дали и сможет претендовать на четверть от общей суммы наследства художника, которое включает и его картины.
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