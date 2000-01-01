25.07 03:17 MIGnews.com

Дубай: Иностранца посадят на полгода за предложение секса

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Дубайский суд первой инстанции признал виновным 28-летнего мужчину алжирского происхождения в том, что он приставал к 43-летней женщине и публично ее оскорблял.Женщина-адвокат вместе с другом находилась в торговом центре, когда обвиняемый подошел к ней, сообщил, что хочет познакомиться, и предложил вступить в интимную связь. Женщина тут же сняла свою обувь и начала бить ею мужчину, который принялся оскорблять жертву. Обвиняемый якобы также коснулся женщины дважды, прежде чем попытаться уйти.Женщина сняла мужчину на свой мобильный телефон, чтобы показать полиции.Согласно постановлению, обвиняемый, который не признал себя виновным, проведет 6 месяцев в тюрьме, а после будет депортирован. В суде мужчина заявил, что не приставал к жертве. По его словам, женщина прокляла его мать, и ему пришлось вступиться за нее.