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Возле Бейт-Шемеша осквернена церковь Святого Стефана | Фото: AFP24.09 13:33   MIGnews.com

Возле Бейт-Шемеша осквернена церковь Святого Стефана

В ночь на четверг, 21 сентября, неизвестные преступники осквернили церковь Святого Стефана, расположенную в монастыре Бейт-Джамаль недалеко от Бейт-Шемеша.

От рук варваров пострадали витражи и мебель. Кроме того, были разрушены иконы и статуя Девы Марии. Больше всего преступники изуродовали лики Святых.

Возле Бейт-Шемеша осквернена церковь Святого Стефана

Полиция Иерусалима начала расследование.

Монастырь Бейт-Джамаль уже в третий раз пострадал от вторжений вандалов. Два года назад неизвестные осквернили надгробный камень на кладбище монастыря, а перед этим пытались поджечь монастырское здание. В обоих случаях преступники найдены не были.
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