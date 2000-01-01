24.09 13:33 MIGnews.com

Возле Бейт-Шемеша осквернена церковь Святого Стефана

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В ночь на четверг, 21 сентября, неизвестные преступники осквернили церковь Святого Стефана, расположенную в монастыре Бейт-Джамаль недалеко от Бейт-Шемеша.От рук варваров пострадали витражи и мебель. Кроме того, были разрушены иконы и статуя Девы Марии. Больше всего преступники изуродовали лики Святых.Полиция Иерусалима начала расследование.Монастырь Бейт-Джамаль уже в третий раз пострадал от вторжений вандалов. Два года назад неизвестные осквернили надгробный камень на кладбище монастыря, а перед этим пытались поджечь монастырское здание. В обоих случаях преступники найдены не были.