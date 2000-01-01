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Французский парашютист убит в бою с Исламским Государством |24.09 12:21   MIGnews.com

Французский парашютист убит в бою с Исламским Государством

Аппарат президента Франции распространил сообщению о том, что в бою с ISIS убит парашютист 13-го парашютного полка.

Солдат погиб “в регионе Ирака и Сирии”. На данный момент франция не публикует никаких подробностей. Речь идет о первой французской боевой потере в данном регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон распространил заявление в котором говорится о том, что солдат “погиб при выполнении задачи по защите нашей страны, наших граждан и войне с варварством”.

Французская армия сообщает, что речь идет о французском военном советнике, помогавшем местным группировкам в войне с Исламским Государством.

Около 1200 французских солдат и офицеров развернуты в Сирии и Ираке в рамках действий международной коалиции по войне против ISIS.

По информации в социальных сетях, имя солдата - Шехид Намирин, и он был советником курдских Сирийских Демократических Сил.
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