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Мехико: волонтеры ZAKA обнаружили тело пропавшего раввина 24.09 14:03   MIGnews.com

Мехико: волонтеры ZAKA обнаружили тело пропавшего раввина

Волонтеры ZAKA обнаружили тело пропавшего во время землетрясения в Мехико раввина Хаима Ашкенази.

Раввин погиб в обрушившемся во время землетрясения здании.

Вместе с другими еврейскими организациями, ZAKA, состоящая главным образом из ультраортодоксальных евреев, принимает активное участие в спасательных работах в Мексике.

Волонтеры ZAKA и других еврейских организаций работали на протяжении праздников Рош Ха-Шана и шабата, в надежде спасти как можно больше людей.

По последней информации, в результате землетрясения 19 сентября погибли более 300 человек.
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