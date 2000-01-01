24.09 14:03 MIGnews.com

Мехико: волонтеры ZAKA обнаружили тело пропавшего раввина

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Волонтеры ZAKA обнаружили тело пропавшего во время землетрясения в Мехико раввина Хаима Ашкенази.Раввин погиб в обрушившемся во время землетрясения здании.Вместе с другими еврейскими организациями, ZAKA, состоящая главным образом из ультраортодоксальных евреев, принимает активное участие в спасательных работах в Мексике.Волонтеры ZAKA и других еврейских организаций работали на протяжении праздников Рош Ха-Шана и шабата, в надежде спасти как можно больше людей.По последней информации, в результате землетрясения 19 сентября погибли более 300 человек.