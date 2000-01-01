24.09 17:55 MIGnews.com

Арестован араб по подозрению в поддержке терроризма

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Правоохранительные органы Иерусалима арестовали араба подозреваемого в угрозе применения насилия, поддержке терроризма и подстрекательстве в окрестностях города.По информации "Маарив", 35-летний подозреваемый остается под арестом, в сегодня суд должен будет продлить его содержание под стражей до 27 сентября. Расследование по этому делу продолжается.На данный момент полиция проводит поиски подозреваемых, вовлеченных в распространении подстрекательства и поддержке терроризма через социальные сети.