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Арестован араб по подозрению в поддержке терроризма | Фото: Thinkstock24.09 17:55   MIGnews.com

Арестован араб по подозрению в поддержке терроризма

Правоохранительные органы Иерусалима арестовали араба подозреваемого в угрозе применения насилия, поддержке терроризма и подстрекательстве в окрестностях города.

По информации "Маарив", 35-летний подозреваемый остается под арестом, в сегодня суд должен будет продлить его содержание под стражей до 27 сентября. Расследование по этому делу продолжается.

На данный момент полиция проводит поиски подозреваемых, вовлеченных в распространении подстрекательства и поддержке терроризма через социальные сети.
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