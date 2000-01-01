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twitter.com/@DarrenOatway 24.09 20:29   MIGnews.com

Британия: атака кислотой на торговый центр

Шесть человек пострадали в результате атаки с использованием кислоты в торговом центре Westfield на северо-востоке британской столицы.

Именно в ходе потасовки между двумя группами мужчин, было распылено токсичное вещество, согласно сообщениям СМИ. Среди покупателей началась настоящая паника, так как жители решили, что на торговый цент совершено террористическое нападение.

Трое из пострадавших госпитализировали в больницу. Угрозы для их жизни нет. По факту инцидента начато расследование.

Однако полиция не рассматривает его, как теракт, сообщили в Скотленд-Ярде.

Кроме того, по делу об атаке кислотой задержан 15-летний подросток. Мотивы преступников устанавливаются.
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