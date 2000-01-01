25.09 02:22 MIGnews.com

Буйная покупательница разделась догола в супермаркете

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Продавцы одного из супермаркетов на Ставрополье стали свидетелями курьезного инцидента.Забавный случай произошел в одном из магазинов города Изобильного Ставропольского края. На кассе агрессивно настроенная покупательница отказалась оплатить товар, а затем попыталась закурить в помещении.В ответ на просьбы продавцов не нарушать правила она и вовсе полностью обнажилась. Как видно на записи, неадекватное поведение женщины повергло сотрудников магазина в шок.Продавцы настолько растерялись, что по инерции продолжали говорить одно и то же, хотя буйная дама никак не реагировала.