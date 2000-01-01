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Инвалиды блокировали шоссе Аялон 24.09 07:42   MIGnews.com

Инвалиды блокировали шоссе Аялон

С началом новой трудовой недели инвалиды возобновили свою борьбу за повышение пенсии до уровня минимальной зарплаты.

Машины инвалидов утром 24 сентября блокировали перекресток Керен Каемет Ле Исраэль на шоссе Аялон в южном направлении.

Перекрыты все линии движения. Инвалиды говорят, что останутся на перекрестке несколько часов и планируют пообедать на дороге.

Одновременно, Гистадрут открыл пропагандистскую кампанию “Не бросим на произвол судьбы инвалидов”. На автобусных остановках, автобусах и на биллбоардах развешивают постеры соответствующего содержания. Глава Гистадрута Ави Ниссенкорн две с половиной недели назад возвестил, что поддерживает борьбу инвалидов.
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