24.09 07:42 MIGnews.com

Инвалиды блокировали шоссе Аялон

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С началом новой трудовой недели инвалиды возобновили свою борьбу за повышение пенсии до уровня минимальной зарплаты.Машины инвалидов утром 24 сентября блокировали перекресток Керен Каемет Ле Исраэль на шоссе Аялон в южном направлении.Перекрыты все линии движения. Инвалиды говорят, что останутся на перекрестке несколько часов и планируют пообедать на дороге.Одновременно, Гистадрут открыл пропагандистскую кампанию “Не бросим на произвол судьбы инвалидов”. На автобусных остановках, автобусах и на биллбоардах развешивают постеры соответствующего содержания. Глава Гистадрута Ави Ниссенкорн две с половиной недели назад возвестил, что поддерживает борьбу инвалидов.