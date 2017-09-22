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24.09 10:03   MIGnews.com

Сирийцы сбили израильскую ракету и беспилотник

Сирийское агентство Elam al-Harbi утверждает, что в ходе израильского удара по международному аэропорту Дамаска 22 сентября сирийские ПВО задействовали предоставленные Россией системы ракетного перехвата Бук 2М.

Ракета Бук, выпущенная сирийцами, якобы сбила израильскую ракету в районе аз-Зарикия к югу от Дамаска.

По аэропорту были выпущены две или три ракеты. Бейрутский портал AMN утверждает, что в аэропорту взорвались “две ракеты, не причинившие много вреда”.

Сирийцы также утверждают, что после атаки сбили израильский беспилотник над городом Бейт-Джинн в Кунейтре и даже представляют клип в качестве подтверждения. Клип, как представляется, был снят три-четыре года назад и не имеет отношения к современным событиям.



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