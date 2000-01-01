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24.10 10:05   MIGnews.com

Вместе с ЧВК "Вагнера": под Дейр эз-Зором убит командир ИГ

Сирийским войскам удалось ликвидировать Мухаммеда Джасема, который являлся одним из командиров террористической группировки в провинции Дейр эз-Зор.

На сегодняшний день в провинции Дейр эз-Зор Сирийская армия расширила географический масштаб по зачистке подконтрольных боевиками «Исламского государства»*(ИГ) районов. Спецоперация развернулась в 420 км от Дамаска, где при поддержке бойцов элитной частной военной компании «Вагнера» был уничтожен полевой командир ИГ* Мухаммед Джасем. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Сирийское СМИ отмечает, что боевики из террористической группировки начали совершать оцепление населенных пунктов Эль-Курия и Эль-Ашара и планировали взять их под свой контроль, но проправительственным войскам Сирии удалось отбить атаки исламистов.

По информации агентства, сирийская авиация и артиллерия продолжает наносить удары по последним опорным пунктам боевиков в кварталах Шейх-Ясин, Сук-эль-Халь, Эль-Уммаль. Успешные военные действия в данных спецоперациях также приносит поддержка со стороны профессионалов из ЧВК «Вагнера».

По последним данным, на границе с Ираком в городе Бу-Кемаль, близ города Дейр эз-Зор, расположен последний крупный оплот террористов, куда сейчас наступают силы, состоящие из сирийских военнослужащих и вагнеровцев. Как сообщают источники SANA, боевики из Бу-Кемаля теряют уверенность, усиливается дезертирство: за последние сутки из форпоста ИГ* уже сбежали около 50 террористов с семьями.
*Запрещена на территории РФ
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