24.10 11:50 MIGnews.com
Израиль: задержана директор госкомпании
Израильские СМИ сообщают, что утром 24 ноября была задержана генеральный директор одной из государственных компаний по подозрению во взяточничестве.
Также задержаны еще пять человек, среди них - маркетинговый директор той же компании и представители ее компаний-подрядчиков.
Полиция обыскала дома и офисы подозреваемых в поисках вещественных доказательств.
Задержанные подозреваются в мошенничестве с тендерами на исполнение правительственных проектов.
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