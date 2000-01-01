24.10 11:50 MIGnews.com

Израиль: задержана директор госкомпании

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Израильские СМИ сообщают, что утром 24 ноября была задержана генеральный директор одной из государственных компаний по подозрению во взяточничестве.Также задержаны еще пять человек, среди них - маркетинговый директор той же компании и представители ее компаний-подрядчиков.Полиция обыскала дома и офисы подозреваемых в поисках вещественных доказательств.Задержанные подозреваются в мошенничестве с тендерами на исполнение правительственных проектов.