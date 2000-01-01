24.10 13:05 MIGnews.com

Однокурсница Бориса Грицы рассказала о его жизни за бугром

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Напавший на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц, долго не мог найти работу и приехал в Россию из Израиля в целях трудоустройства, передает Русская служба ВВС со ссылкой на однокурсницу задержанного Анну Максимову.По ее словам, Гриц был одним из лучших студентов физического факультета педагогического института имени Ленина. Родился он в Абхазии и после окончания университета был вынужден переехать в Москву, "убегая от войны"."Но в 1990-е годы физики в России были не востребованы, поэтому в итоге он уехал в Израиль", — сказала она.Как отмечает агентство, в резюме Бориса Грицы указано, что "с 1994 по 2007 годы он учился и преподавал в Институте физики им. Ракаха в Еврейском университете в Иерусалиме, где получил степень магистра по физике". А с 1999 по 2006 год в том же университете учился в Институте наук о Земле, получив степень Ph.D. в атмосферных науках."Он специалист в довольно узкой теме — изучение слоев атмосферы — и ездил по контракту преподавать на какое-то время в США", — сказала Максимова, добавив, что после окончания контракта, Грица был вынужден вернуться в Израиль.Также она поделилась, что задержанный планировал переехать в Канаду и устроится дальнобойщиком в связи с финансовыми трудностями, с которыми он столкнулся в последнее время.По ее мнению, поводом для нападения на Фельгенгауэр, могла быть обида на одно из выступлений ведущей, которое он мог принять на свой счет."Когда мы общались, мне показалось, что он обиженный на жизнь человек", — добавила Максимова.23 октября 48 летний Борис Гриц ворвался в здание, в котором расположена редакция "Эхо Москвы" и напал на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, нанеся ей ранение в область шеи. Позже нападавшего задержали, а раненую женщину доставили в НИИ имени Склифосовского. На данный момент врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.В отношении задержанного гражданина Израиля завели уголовное дело по статье ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По его словам, у него с Фельгенгауэр на протяжении нескольких лет был "телепатический контакт", которым пострадавшая пытался его "извести".