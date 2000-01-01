24.10 23:35 MIGnews.com

Женщина покрывалась кровавым потом из-за редкой болезни

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У жительницы Италии обнаружили редкое заболевание, из-за которого она потела кровью. Об этом пишет издание The Independent со ссылкой на журнал Канадской медицинской ассоциации.Врачи диагностировали у девушки гематидроз – патологическое состояние, которому подвержен один из 10 миллионов человек на земле. При данной болезни кровь из капилляров возле потовых желез просачивается в потовые протоки.Чаще всего кровавый пот появлялся на лице и ладонях 21-летней итальянки при эмоциональном напряжении. Помимо этого приступы случались и во время сна, продолжительность которых составляла от одной до 5 минут.Из-за болезни девушка стала избегать окружающих, у нее развилась клиническая депрессия и паническое расстройство.Врачи прописали пациентке лекарственное средство пропранолол — бета-адреноблокатор, который уменьшает силу и частоту сердечных сокращений.