25.10 03:51 MIGnews.com

На вратаря сборной Бразилии напали с оружием и угнали авто

Olha o que fizeram com o goleiro Jefferson no último sábado nas proximidades do Engenhão pic.twitter.com/sTL6qOODww — Flávio Dilascio (@flaviodilascio) 24 октября 2017 г.

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Неизвестные злоумышленники ограбили вратаря сборной Бразилии Джефферсона.Трое неизвестных преградили дорогу футболисту и, угрожая пистолетом, заставили его выйти из машины. После того как он подчинился, грабители угнали его автомобиль. Об этом во вторник, 24 октября сообщает GloboEsporte, передает РБК.Ограбление произошло в момент, когда футболист "Ботафого" ехал на тренировку в Рио-де-Жанейро.Нападение было снято уличными камерами, передает РБК.Позже правоохранители обнаружили машину Джефферсона и группу неизвестных лиц, которые скрылись с приездом полиции. В своем Instagram Джефферсон разместил фото с полицейскими, которые помогли ему вернуть машину.Бразильский голкипер сказал журналистам, что приедет во вторник в полицию и надеется забрать свой автомобиль., сообщает Esporte ao Minuto.