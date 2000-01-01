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Иран приговорил к казни `шпиона Моссада` | Фото: Thinkstock24.10 18:14   MIGnews.com

Иран приговорил к казни "шпиона Моссада"

Суд Тегерана вынес приговор мужчине, которого обвиняют в сговоре с израильскими спецслужбами.

Со ссылкой на главного прокурора иранской столицы Аббаса Джафари Долатабади, портал Mizanonline.ir сообщает, что подсудимый передал Моссад конфиденциальную информацию о примерно трех десятках высокопоставленных иранских чиновников.

Обвинитель утверждает, что в ходе своих встреч иранец виделся с более 8 израильскими агентами, которые взамен на сведения передавали ему деньги. Кроме этого ему обещали предоставить гражданство Швеции.

Среди госслужащих, о которых была передана информация, были ученые, военные сановники и участники ядерной программы ИРИ, включая Маджида Шахриари и Масуда Али Мохаммади – двух физиком, которые погибли в результате взрыва в 2010 году.
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