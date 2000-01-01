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Напавший на журналистку Эха Москвы - внук автора `Ермака` 24.10 18:53   MIGnews.com

Напавший на журналистку Эха Москвы - внук автора "Ермака"

Атаковавший радиоведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр гражданин Израиля и России частично признал свою вину. Как пишет "Московский комсомолец", Борис Гриц сознался в нанесении ножевых ранений журналистке, но утверждает, что не собирался ее убивать.

Пока что его арестовали сроком на два месяца и назначили прохождение психиатрической экспертизы. Но на Грица уже возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", которая предполагает наказание до 11 лет лишения свободы.

Газета взяла интервью у родственника помешавшегося мужчины, утверждающего, что Фельгенгауэр 5 лет телепатическим образом его преследовала, что стало мотивом для нападения.

Оказалось, что Борис Гриц происходит из интеллигентной семьи: его дед Теодор Соломонович Гриц был переводчиком и детским писателем, автором "Ермака", а его отец был профессором. Да и сам он был доктором наук по физике атмосферы. По словам родственника, родители много времени отдавали воспитанию сына, отдавали его в кружки, он учился играть на гитаре.

На вопрос, были ли в семье еще люди с психическими отклонениями, собеседник газеты ответил: "В нашем роду с подобными диагнозами никого не было".

При том, что Гриц не пил, причиной его сумасшествия могло стать то, что он не оправдал возложенные на него ожидания.

"Ученый-физик оказался никому не нужен, выброшенным за борт, работы не мог найти, личная жизнь не складывалась, вероятно, от безысходности у него и сорвало крышу. Как бы то ни было, Борис не хотел признавать свою никчемность и постоянно искал виноватых. В итоге в своих неудачах обвинил Фельгенгауэр", - заявил его родственник.
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