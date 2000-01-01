Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Китае стюардесса выпала из самолета | Фото:25.10 04:23   MIGnews.com

В Китае стюардесса выпала из самолета

Бортпроводница китайской авиакомпании China Eastern Airlines выпала из самолета при попытке закрыть дверь лайнера. Об этом во вторник, 24 октября сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, когда бортпроводница пыталась закрыть дверь самолета рейса MU5762 Шэньчжэнь - Куньмин - Тэнчун, который готовился к взлету.

Бортпроводницу, упавшую с высоты трех метров, заметили работники техслужб, которые завершали подготовку самолета к вылету. Девушка была доставлена в больницу, где у нее диагностировали переломы и ушибы.

Как подчеркивает издание, стюардесса пыталась закрыть дверь с нарушением правил, в соответствии с которыми при этом должны присутствовать два члена экипажа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:51
На вратаря сборной Бразилии напали с оружием и угнали авто
02:33
Елизавета II в ярком пальто на борту военного корабля
01:11
Картину Ван Гога выставят на аукционе Christie's за $50 млн
00:29
Диссертация Стивена Хокинга обвалила сайт Кембриджа
23:35
Женщина покрывалась кровавым потом из-за редкой болезни
22:22
Weinstein Company проверят на нарушение прав человека
21:45
Итальянских фанатов отправят в концлагерь Освенцим
21:33
В Минобороны Израиля вскрыта сеть "супервзяточников"
21:02
В России поданы поправки к закону о валютном регулировании
20:41
ООН – ХАМАСу: Хватит призывать к уничтожению Израиля
20:19
В Саудовской Аравии появится "город будущего"
20:11
В Газе родились сиамские близнецы
19:45
Радио Галей ЦАХАЛ переезжает в бывшее русское подворье
19:37
Депутат Светлова измазала помадой авто соратницы по партии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus