В Китае стюардесса выпала из самолета

Бортпроводница китайской авиакомпании China Eastern Airlines выпала из самолета при попытке закрыть дверь лайнера. Об этом во вторник, 24 октября сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, когда бортпроводница пыталась закрыть дверь самолета рейса MU5762 Шэньчжэнь - Куньмин - Тэнчун, который готовился к взлету.
Бортпроводницу, упавшую с высоты трех метров, заметили работники техслужб, которые завершали подготовку самолета к вылету. Девушка была доставлена в больницу, где у нее диагностировали переломы и ушибы.
Как подчеркивает издание, стюардесса пыталась закрыть дверь с нарушением правил, в соответствии с которыми при этом должны присутствовать два члена экипажа.