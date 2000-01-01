25.10 04:23 MIGnews.com

В Китае стюардесса выпала из самолета

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Бортпроводница китайской авиакомпании China Eastern Airlines выпала из самолета при попытке закрыть дверь лайнера. Об этом во вторник, 24 октября сообщает South China Morning Post.Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, когда бортпроводница пыталась закрыть дверь самолета рейса MU5762 Шэньчжэнь - Куньмин - Тэнчун, который готовился к взлету.Бортпроводницу, упавшую с высоты трех метров, заметили работники техслужб, которые завершали подготовку самолета к вылету. Девушка была доставлена в больницу, где у нее диагностировали переломы и ушибы.Как подчеркивает издание, стюардесса пыталась закрыть дверь с нарушением правил, в соответствии с которыми при этом должны присутствовать два члена экипажа.