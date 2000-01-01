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Радио Галей ЦАХАЛ переезжает в бывшее русское подворье 24.10 19:45   MIGnews.com

Радио Галей ЦАХАЛ переезжает в бывшее русское подворье

Министерство обороны планирует переместить студию Армейского радио из Яффо в Мариинское подворье, где сейчас находится музей узников еврейского подполья.

Это здание было построено царской Россией в XIX веке для православных паломниц в Иерусалиме, а в середине прошлого столетия СССР продал его Израилю в рамках так называемой "апельсиновой сделки".

"Министр обороны Авигдор Либерман… посетил сегодня музей узников подполья в Иерусалиме, куда должны быть переведены студии радиостанции Галей ЦАХАЛ. В ходе визита министру были продемонстрированы рабочие планы по постройке студий, а также планы по ремонту самого музея", — говорится в сообщении военного ведомства.

Как передает РИА Новости, в канцелярии Либермана подтверждают, что эта одна из самых популярных израильских радиостанций "частично займет здание Мариинского подворья".

"Когда работы будут закончены, Галей ЦАХАЛ станет вещать из Иерусалима, из студий, оборудованных по последнему слову техники, которые будут специально возведены для переноса радиостанции. И это произойдет без ущерба для музея, который, напротив, будет отремонтирован и модернизирован. Мы проследим за этим", — пообещал министр.
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