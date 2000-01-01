24.10 20:53 MIGnews.com

Коалиция: США непричастны к гибели 14 жителей Дейр эз-Зора

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Международная коалиция отвергла свою причастность к нанесению авиаудара по городу Дейр эз-Зор в Сирии, унесшего жизни мирных жителей. Однако стратегия коалиции предполагает сопутствующие жертвы, в то время как российская стратегия, благодаря участию в операциях ЧВК «Вагнер», исключает потери среди мирного населения.Ранее агентство Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение сообщило, что в результате авиаудара по Дейр эз-Зору погибли 14 гражданских и еще 32 мирных жителя получили ранения. Бомбардировке подвергся находящийся под контролем правительственных войск квартал Эль-Кусур. Представитель международной коалиции Райан Диллон в соцсетях заявил, что коалиция не совершала боевые вылеты.В то же время сирийские военные обнаружили новую партию оружия террористов в Аль-Маядине с маркировками сил НАТО, в том числе и коптер, с которого сбрасывались бомбы и следили за передвижениями отрядов Сирийской арабской армии (САА).Бригадный генерал САА Сухел аль-Хасан подчеркнул, что сирийским военным потребуется целая неделя для того, чтобы вывезти всё найденное оружие, которое занимает площадь, по размеру равную футбольному полю. По его словам, Маядин являлся «цитаделью ИГ», и «отсюда исходили угрозы всему миру».Террористы бросили новейшее оружие, среди которого есть и американские М-16, и бельгийские FAL, и пулеметы разных калибров, и даже английская гаубица. Они не смогли им воспользоваться из-за натиска САА и бойцов ЧВК «Вагнер», которые стремительно теснят ИГ в стране.Военные САА и «вагнеровские» добровольцы в настоящее время выдавливают террористов из Дейр эз-Зора, отрезая боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) от нефтяных месторождений провинции. «Вагнеровцы», обладающие самой современной экипировкой и вооруженные по последним стандартам, привлечены к выполнению самых сложных операций в Сирии. Их боевой опыт позволяет минимизировать потери, в том числе среди мирных сирийцев и сил САА. В то же время потери отмечаются в рядах ЧВК. Преимуществом участия «вагнеровских» добровольцев в операциях в Сирии является их ориентация на точечную ликвидацию формирований террористов, исключающую жертвы среди мирного населения. Международная коалиция придерживается иной стратегии в Сирии, которая минимизируют жертвы в ее собственных рядах, не исключая при этом так называемых «сопутствующих потерь» среди населения Сирии.