Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







24.10 20:53   MIGnews.com

Коалиция: США непричастны к гибели 14 жителей Дейр эз-Зора

Международная коалиция отвергла свою причастность к нанесению авиаудара по городу Дейр эз-Зор в Сирии, унесшего жизни мирных жителей. Однако стратегия коалиции предполагает сопутствующие жертвы, в то время как российская стратегия, благодаря участию в операциях ЧВК «Вагнер», исключает потери среди мирного населения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение сообщило, что в результате авиаудара по Дейр эз-Зору погибли 14 гражданских и еще 32 мирных жителя получили ранения. Бомбардировке подвергся находящийся под контролем правительственных войск квартал Эль-Кусур. Представитель международной коалиции Райан Диллон в соцсетях заявил, что коалиция не совершала боевые вылеты.

В то же время сирийские военные обнаружили новую партию оружия террористов в Аль-Маядине с маркировками сил НАТО, в том числе и коптер, с которого сбрасывались бомбы и следили за передвижениями отрядов Сирийской арабской армии (САА).

Бригадный генерал САА Сухел аль-Хасан подчеркнул, что сирийским военным потребуется целая неделя для того, чтобы вывезти всё найденное оружие, которое занимает площадь, по размеру равную футбольному полю. По его словам, Маядин являлся «цитаделью ИГ», и «отсюда исходили угрозы всему миру».

Террористы бросили новейшее оружие, среди которого есть и американские М-16, и бельгийские FAL, и пулеметы разных калибров, и даже английская гаубица. Они не смогли им воспользоваться из-за натиска САА и бойцов ЧВК «Вагнер», которые стремительно теснят ИГ в стране.

Военные САА и «вагнеровские» добровольцы в настоящее время выдавливают террористов из Дейр эз-Зора, отрезая боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) от нефтяных месторождений провинции. «Вагнеровцы», обладающие самой современной экипировкой и вооруженные по последним стандартам, привлечены к выполнению самых сложных операций в Сирии. Их боевой опыт позволяет минимизировать потери, в том числе среди мирных сирийцев и сил САА. В то же время потери отмечаются в рядах ЧВК. Преимуществом участия «вагнеровских» добровольцев в операциях в Сирии является их ориентация на точечную ликвидацию формирований террористов, исключающую жертвы среди мирного населения. Международная коалиция придерживается иной стратегии в Сирии, которая минимизируют жертвы в ее собственных рядах, не исключая при этом так называемых «сопутствующих потерь» среди населения Сирии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:11
Картину Ван Гога выставят на аукционе Christie's за $50 млн
00:29
Диссертация Стивена Хокинга обвалила сайт Кембриджа
23:35
Женщина покрывалась кровавым потом из-за редкой болезни
22:22
Weinstein Company проверят на нарушение прав человека
21:45
Итальянских фанатов отправят в концлагерь Освенцим
21:33
В Минобороны Израиля вскрыта сеть "супервзяточников"
21:02
В России поданы поправки к закону о валютном регулировании
20:41
ООН – ХАМАСу: Хватит призывать к уничтожению Израиля
20:19
В Саудовской Аравии появится "город будущего"
20:11
В Газе родились сиамские близнецы
19:45
Радио Галей ЦАХАЛ переезжает в бывшее русское подворье
19:37
Депутат Светлова измазала помадой авто соратницы по партии
18:53
Напавший на журналистку Эха Москвы - внук автора "Ермака"
18:14
Иран приговорил к казни "шпиона Моссада"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus