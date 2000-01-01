24.10 21:33 MIGnews.com

В Минобороны Израиля вскрыта сеть "супервзяточников"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Спецподразделение израильской полиции "Лахав 433" арестовало группу людей, занимавшихся мошенничеством и взяточничеством в израильском министерстве обороны.Хотя злоумышленники были задержаны еще в декабре прошлого года, правоохранители сообщили об этом лишь 24 октября этого года.Согласно опубликованному заявлению полиции, 3 из 7 подозреваемых являются действующими или бывшими сотрудниками Минобороны. Они подозреваются в получении огромных взяток взамен на определении победителями объявленных ведомством тендеров компаний, которые представляли остальные четыре подозреваемые.Как стало известно 24 октября, подозреваемые провели много недель под арестом, но теперь, когда окружной суд Петах-Тиквы снял запрет на разглашение обстоятельств скандала, с них сняли все судебные ограничения.Однако личная информация подозреваемых и название подразделения Минобороны, в котором они работали, остаются неизвестными.В ходе другого расследования в отношении мошенничества в израильском оборонном ведомстве за последнюю неделю были арестованы более десятка человек, включая шесть военнослужащих ЦАХАЛа, один из которых был в звании подполковника.