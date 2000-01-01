25.10 06:06 MIGnews.com

Минтранс усилит работу автобусов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На следующей неделе в связи с проведением работ по улучшению железнодорожной инфраструктуры будет временно прекращено движение поездов на отрезке Биньямина - Тель-Авив (станция Тель-Авив Университа). На период работ Минтранс задействует дополнительные автобусы на междугородних маршрутах. Автобусы, связывающие север и центр страны, начнут курсировать в усиленном режиме с 31 октября (вторник) до 4 ноября (исход субботы). Речь идет о десятках дополнительных рейсов.Автобусы будут отправляться с железнодорожных станций в Атлите, Биньямине, Натании, а также от центральных автовокзалов Хадеры и Хайфы (Хоф ха-Кармель) в Тель-Авив и в обратном направлении. Кроме того будет усилена работа междугородних автобусов, связывающих вышеуказанные населенные пункты с железнодорожными станциями Бейт Иегошуа и Герцлия и другими пунктами назначения, расположенными между Хайфой и Тель-Авивом. Проезд будет платным.Владельцам недельных и месячных проездных билетов на проезд (гамиш 7 или гамиш 30), которые не смогли воспользоваться поездом из-за закрытия станций, Управление железных дорог Израиля (Ракевет Исраэль) продлит срок действия билетов в соответствии с количеством дней проведения работ.Кроме того, будут задействованы специальные автобусы в аэропорт Бен-Гурион. Они будут выезжать с железнодорожных станций, закрытых на время проведения работ, и будут следовать в аэропорт и обратно. Проезд будет бесплатным. Автобусы будут отправляться от железнодорожных станций Хоф ха-Кармель, Биньямина, Хадера, Натания, Бейт-Иегошуа, Герцлия, Тель-Авив в аэропорт и обратно.