24.10 07:38 MIGnews.com

В Малайзии погибли 8 человек в автобусной аварии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В результате столкновения двух автобусов на северо-западе Малайзии, погибли около 8 человек, 33 пострадали. Авария произошла утром на скоростной трассе в штате Пинанг, пишет газета New Straits Times.Сообщается, что в автобусах находились рабочие из Индонезии и Непала. По предварительным данным, у одного из автобусов отказал двигатель и он был вынужден произвести аварийную остановку у обочины, однако водитель второго автобуса не смог среагировать вовремя на остановку транспортного средства впереди, что и привело к смертельной аварии.Остальные детали столкновения уточняются.