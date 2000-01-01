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24.10 07:38   MIGnews.com

В Малайзии погибли 8 человек в автобусной аварии

В результате столкновения двух автобусов на северо-западе Малайзии, погибли около 8 человек, 33 пострадали. Авария произошла утром на скоростной трассе в штате Пинанг, пишет газета New Straits Times.



Сообщается, что в автобусах находились рабочие из Индонезии и Непала. По предварительным данным, у одного из автобусов отказал двигатель и он был вынужден произвести аварийную остановку у обочины, однако водитель второго автобуса не смог среагировать вовремя на остановку транспортного средства впереди, что и привело к смертельной аварии.

Остальные детали столкновения уточняются.
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