Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Приговор арабу, укравшему с базы ЦАХАЛа 13 ракет | Фото: Thinkstock24.10 08:04   MIGnews.com

Приговор арабу, укравшему с базы ЦАХАЛа 13 ракет

Окружной суд Беэр-Шевы вынес приговор по делу 48-летнего Мухаммеда Зуаби, обвиняющегося в организации кражи крупной партии оружия с базы ЦАХАЛа.

Сын Мухаммеда, Ади, служил водителем командира роты Шади Башира. Перечисленные лица вступили в сговор с целью похищения и продажи крупной партии оружия.

29 апреля 2016 года Шади Башир и Ади Зуаби взломали бункер на базе, в котором хранилось оружие. Они похитили 88 гранат, 13 ракет Лау и ракету Матадор. Одновременно, отец, Мухаммед Зуаби, подогнал свою машину к перекрестку Бейт Кама, и погрузил в нее ящики с оружием. Мухаммед продал оружие, деньги были разделены между заговорщиками.

Ади Мухаммед был приговорен в июле к 12 года тюрьмы. Командира роты Шади Башира требовали приговорить к 9 годам лишения свободы, но было доказано, что он подвергся давлению со стороны Зуаби. Его приговор был сокращен.

Мухаммед Зуаби был приговорен к 15 годам лишения свободы, штрафу в 100 тысяч шекелей, его также лишили водительских прав на срок 10 лет.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:20
Израиль: минимальная зарплата увеличена до 5300 шекелей
11:50
Сирийские войска захватили крупнейший оружейный склад ИГ
11:50
Израиль: задержана директор госкомпании
11:24
ПА призывает Берлин оказать давление на Израиль
10:56
Беннет против Либермана: меньше слов, больше дел
10:25
Рухани: мы сильны, как никогда
10:05
Ведущая Эхо Москвы переведена в послеоперационную палату
10:05
Вместе с ЧВК "Вагнера": под Дейр эз-Зором убит командир ИГ
10:02
Тело пожилой женщины найдено в реке Яркон
09:35
Видео: полицейский избивает харедим в Иерусалиме  
09:27
Мириам Наор: никто не смеет угрожать суду
08:25
ХАМАС заявил об исчезновении контрабандистов в туннеле
08:07
В Китае Си Цзиньпина прировняли к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину
07:38
В Малайзии погибли 8 человек в автобусной аварии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus