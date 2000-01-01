24.10 08:04 MIGnews.com

Приговор арабу, укравшему с базы ЦАХАЛа 13 ракет

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Окружной суд Беэр-Шевы вынес приговор по делу 48-летнего Мухаммеда Зуаби, обвиняющегося в организации кражи крупной партии оружия с базы ЦАХАЛа.Сын Мухаммеда, Ади, служил водителем командира роты Шади Башира. Перечисленные лица вступили в сговор с целью похищения и продажи крупной партии оружия.29 апреля 2016 года Шади Башир и Ади Зуаби взломали бункер на базе, в котором хранилось оружие. Они похитили 88 гранат, 13 ракет Лау и ракету Матадор. Одновременно, отец, Мухаммед Зуаби, подогнал свою машину к перекрестку Бейт Кама, и погрузил в нее ящики с оружием. Мухаммед продал оружие, деньги были разделены между заговорщиками.Ади Мухаммед был приговорен в июле к 12 года тюрьмы. Командира роты Шади Башира требовали приговорить к 9 годам лишения свободы, но было доказано, что он подвергся давлению со стороны Зуаби. Его приговор был сокращен.Мухаммед Зуаби был приговорен к 15 годам лишения свободы, штрафу в 100 тысяч шекелей, его также лишили водительских прав на срок 10 лет.